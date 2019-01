Duitsland stopt met EU-operatie Sophia

Duitsland schort zijn deelname op aan Operatie Sophia, de Europese militaire operatie tegen mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee. Na de inzet van het marinefregat Augsburg stuurt Berlijn geen nieuw schip meer.

De 28 EU-lidstaten stemden vorige maand in met verlenging van de operatie met drie maanden.

Operatie Sophia dreigde stop te worden gezet omdat de Italiaanse regering eist dat opgepikte migranten ook buiten Italië aan land moeten kunnen worden gebracht. Rome wil daarnaast dat eindelijk werk wordt gemaakt van de verdeling van asielzoekers over Europa, maar daarover verkeert de EU in een patstelling. De lidstaten stemden uiteindelijk in met verlenging tot 31 maart.

Behalve het tegengaan van mensensmokkel, zien de Europese schepen toe op naleving van het VN-wapenembargo tegen Libië. Nederland levert op dit moment geen bijdrage.

Sinds het begin in 2015 hebben schepen van de missie zo’n 50.000 migranten opgepikt.