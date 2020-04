Duitsland stevent af op verlenging beperkingen tot 3 mei

Duitsland zal de beperkende maatregelen voor onderlinge contacten voor de burgers vanwege het coronavirus waarschijnlijk gaan verlengen tot 3 mei. De Duitse regering zal dat woensdag voorstellen aan de deelstaten, meldde persbureau DPA na contacten tussen ambtenaren van de regering en deelstaten.

De deelstaten hebben in die gesprekken laten weten voor een dergelijke verlenging te zijn. Waarschijnlijk gaan de scholen stapsgewijs open.

Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdagmiddag in een videoconferentie met de minister-presidenten van de zestien deelstaten. Later zal zij het besluit bekendmaken.

De beperkende maatregelen werden in Duitsland op 22 maart van kracht en gelden nu tot 19 april, na de paasvakanties. Mensen worden opgeroepen thuis te blijven en grote bijeenkomsten zijn verboden. Ook zijn alle scholen gesloten.

Veel landen hebben strenge maatregelen afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. In België en het Verenigd Koninkrijk wordt vermoedelijk deze week een besluit genomen over de duur van de beperkingen. Italië heeft de meeste lockdown-maatregelen al verlengd tot 3 mei en Spanje tot 26 april. In de VS verschillen maatregelen per staat en hangt het vooral van gouverneurs af of die worden verlengd of versoepeld. Ze overleggen daar ook onderling over.