Duitsland stelt filmen en fotograferen onder rokjes strafbaar

Duitsland gaat filmen en fotograferen onder het rokje van een vrouw strafbaar stellen. Op dat vergrijp komen boetes of gevangenisstraffen tot twee jaar te staan.

Het filmen of fotograferen onder rokjes, ofwel 'upskirting', is in steeds meer landen een punt van discussie sinds de opkomst van camera's in mobiele telefoons. Veel van upskirt-video's en -foto's komen op pornosites, sociale media of andere onlineplatforms terecht. Engeland en Wales stelden upskirting vorig jaar strafbaar. Frankrijk deed dat in 2018 al.

"Onder de rok of het hemd van een vrouw fotograferen is een schaamteloze schending van haar privacy, die in de toekomst strafbaar zal worden", zei de Duitse minister van Justitie Christine Lambrecht. Twee Duitse vrouwen riepen vorig jaar in een petitie op tot een verbod.

Een van hen zei dat zij als tiener slachtoffer van upskirting was geweest. De vrouwen, de filmstudent Hanna Seidel en de journaliste Ida Sassenberg waren geïnspireerd door de Britse activiste Gina Martin, die aan het hoofd stond van een succesvolle campagne om de handeling strafbaar te maken in Groot-Brittannië.

In Nederland is het sinds dit jaar strafbaar om onder het rokje van een vrouw te fotograferen of te filmen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat verbod ging in als onderdeel van een wet die onder meer het misbruik van seksueel beeldmateriaal strafbaar stelt met een maximale gevangenisstraf van twee jaar.