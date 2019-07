Duitsland staat stil bij aanslag op Hitler

In Duitsland wordt vrijdag stilgestaan bij de mislukte aanslag op Adolf Hitler, precies 75 jaar geleden. Graaf Claus Schenk von Stauffenberg en andere legerofficieren probeerden op 20 juli 1944 de dictator te doden met een bom.

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier zei in een videoboodschap dat er destijds te weinig verzet was tegen de nazi’s. Hij prees de „moedige mensen” die niet wegkeken en anderen beschermden tegen vervolging.

Steinmeier noemde ook de „moedige” poging om op 20 juli het regime van Hitler omver te werpen en een einde te maken aan de oorlog. „Hun moed is niet vergeten”, zei hij over de deelnemers aan de couppoging. Die mislukte. De dictator raakte alleen lichtgewond en Von Stauffenberg en andere samenzweerders werden geëxecuteerd.

Hitler stierf een jaar later alsnog. Hij pleegde toen zelfmoord in zijn bunker in Berlijn.