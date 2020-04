Duitsland schort boetes voor verlopen Schengen-visa op

Duitsland gaat buitenlanders die in het land zijn met een Schengenvisum, maar door de coronacrisis niet tijdig het land kunnen verlaten, voorlopig niet beboeten. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft bepaald dat mensen die met een verlopen visum in het land zijn, voorlopig tot 30 juni geen sanctie hoeven te vrezen. Door de reisbeperkingen die in de hele wereld zijn afgekondigd, is de terugkeer naar huis voor talrijke mensen voorlopig onmogelijk geworden.

Berlijn had eerder al bepaald dat mensen van buiten de EU slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden toegelaten. Ook mensen die al in het bezit zijn van een visum voor Duitsland mogen er voorlopig niet in. De voornaamste uitzonderingen zijn hereniging met familie in Duitsland of het werk aan bijzonder noodzakelijke of belangrijke projecten.