Duitsland roept Facebook op het matje

De Duitse minister van Justitie roept leidinggevenden van Facebook op het matje. Katarina Barley wil dat het techbedrijf tekst en uitleg geeft over het vermeende misbruik van gebruikersgegevens.

„Ik eis opheldering over de vraag of Duitse gebruikers en accounts zijn getroffen”, zei de minister. Barley wil ook weten wat het bedrijf gaat doen om toekomstig misbruik te voorkomen. Duitsland telt zo’n 30 miljoen Facebookgebruikers.

De aanleiding voor de onrust zijn onthullingen over het databedrijf Cambridge Analytica. Dat zou zonder toestemming persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen in de VS mee te maken. Zo kon naar verluidt het stemgedrag van mensen worden beïnvloed.

Het gesprek tussen Barley en topmedewerkers van Facebook moet volgende week plaatsvinden. Het is nog onduidelijk op welke dag dat zal gebeuren.