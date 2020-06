In Duitsland is de afgelopen 24 uur bij 477 mensen het coronavirus vastgesteld. Het totale aantal besmettingen staat nu op 192.556. Het dodental is met 21 gestegen tot 8948. Dat meldt het Robert Koch Institut.

Zeker 177.100 mensen zijn volledig hersteld, dat zijn er 300 meer dan een dag eerder.

De besmettingsgraad in Duitsland is weer iets gedaald en staat op 0,59. Een dag eerder was dat 0,72. Dat betekent dat minder dan een besmet persoon gemiddeld minder dan een persoon aansteekt.