Duitsland registreert 256 nieuwe coronabesmettingen

In Duitsland is de afgelopen 24 uur bij 256 mensen het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er ruim 400 minder dan het etmaal daarvoor. Het totale aantal besmettingen staat nu op 193.499. Het dodental is met 3 gestegen tot 8957. Dat meldt het Robert Koch Institut.

Eerder deze week was er een grootschalige corona-uitbraak bij het vleesverwerkende bedrijf Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, waardoor zeker 1500 medewerkers ziek werden. Maar die uitbraak lijkt aan de andere inwoners van de regio Gütersloh goeddeels voorbij te gaan. In het algemene bevolkingsonderzoek dat gaande is, zijn tot dusver slechts negen besmettingsgevallen geconstateerd. Inmiddels zijn al 4100 mensen getest.