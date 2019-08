Duitsland regelt ontscheping migrantenschip

Veertig migranten die bij Libië zijn opgepikt op de Middellandse Zee mogen naar Europese landen. De groep werd aan boord gehaald door de bemanning van de boot Alan Kurdi van de Duitse organisatie Sea-Eye. Die stelt vluchtelingen die op zee in nood zijn, te redden.

De bemanning van de Alan Kurdi heeft de migranten woensdag vlak voor de Libische kust opgepikt en is toen richting het 300 kilometer noordelijker gelegen Italiaanse eiland Lampedusa of verder richting Italië gevaren. Maar dat land laat die schepen niet toe. Rome beschouwt deze gang van zaken niet als het redden van vluchtelingen, maar als het smokkelen van migranten.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, heeft zondag gezegd dat op zijn verzoek Malta de migranten op de boot toch voorlopig toelaat en dat de migranten van boord mogen. De premier van Malta, Joseph Muscat, zei dat het een gebaar van goede wil is om aan het verzoek van Duitsland te voldoen. Hij beklemtoonde daarbij dat niemand van deze groep in Malta blijft. Een schip van de kustwacht van Malta neemt de veertig over van de Alan Kurdi.

Seehofer is blij dat dit zo snel geregeld is, zei hij tegen Duitse media. Meestal duurt het langer om EU-landen te vinden die de migranten als mogelijke asielzoekers opnemen. Nederland wil dat ook niet meer. Seehofer zei niet hoeveel van deze migranten naar de Bondsrepubliek gaan en waar de rest naartoe moet. Maar de Maltese premier Muscat zei zondag tegen een plaatselijk radiostation dat hij heeft ingestemd met het Duitse verzoek om ze op te nemen voor ze naar Duitsland gaan.