„Duitsland promoot dienstfiets fiscaal”

De Duitse regering gaat de fiets en e-bike van de zaak fiscaal aantrekkelijk maken. Dat meldt de Rheinische Post. De krant beroept zich op bronnen binnen de commissie Financiën van de Bondsdag. Volgens het plan hoeven werknemers die van hun baas in de nabije toekomst een dienstfiets ter beschikking krijgen gesteld geen belasting te betalen voor privégebruik.

Het kabinet-Merkel besloot in augustus tot een belastingvoordeel voor het leasen van hybride en elektrische auto’s als dienstwagen. Om dat aantrekkelijk te maken werd de maandelijkse forfaitaire bijtelling vastgesteld op 0,5 procent, de helft wat de rijders verschuldigd zijn voor een auto van de zaak met een benzine- of dieselmotor. De milieubeweging had kritiek en eiste in de belastingplannen een prominente plek voor de tweewieler, al dan niet met trapondersteuning.