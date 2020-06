Duitsland politie doet invallen na verbod op extreemrechtse groep

De Duitse politie heeft dinsdag invallen gedaan bij leden van de extreemrechtse groep Nordadler die voornamelijk actief is op sociale netwerken. Dit gebeurde direct nadat de minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer de groep had verboden.

„Sinds de ochtenduren zijn er in vier Duitse staten politieacties aan de gang”, aldus een woordvoerder van het ministerie. „Rechts-extremisme en antisemitisme horen ook niet thuis op internet.”

Volgens het ministerie waren er huiszoekingen in Noordrijn-Westfalen, Saksen, Brandenburg en Nedersaksen bij belangrijke leden van de groep die een nationaal-socialistische ideologie aanhangt. De rechts-extremisten vereren Adolf Hitler en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van het naziregime en gebruiken symbolen en taal van de nazi’s.

De groep wordt omschreven als uitgesproken antisemitisch. In een openbare groep op de chatt-app Telegram had de leider zijn sympathie uitgesproken over de aanslag op de synagoge in Halle, aldus het ministerie. Bij die aanslag in oktober vorig jaar probeerde een 28-jarige Duitser een synagoge binnen te dringen. Toen dat mislukte, doodde hij twee mensen op straat en in een kebabrestaurant. Hij staat in juli terecht.

Volgens het ministerie is het verbod van Nordadler het twintigste verbod van een extreemrechtse groep door een minister van Binnenlandse Zaken en het derde verbod dit jaar. In januari werd Combat 18 verboden en in maart de groep Verenigde Duitse Volkeren en Stammen.