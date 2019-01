Duitsland pakt Irakezen die aanslag planden

De Duitse politie heeft drie Iraakse vluchtelingen gearresteerd die een aanslag in Duitsland wilden plegen. Zij hadden al kruit verzameld uit vuurpijlen en een ontsteking hebben besteld in Groot-Brittannië.

De drie werden gearresteerd in de regio Dithmarschen in de deelstaat Schleswig-Holstein, aldus Duitse media woensdag. Het doel van de aanslag is niet bekend maar de drie wilden veel „ongelovigen maar geen kinderen” treffen, aldus een van hen. Volgens de onderzoekers handelden de drie met islamistische motieven. De Irakezen waren in 2015 naar Duitsland gekomen en ontwikkelden sindsdien hun aanslagplannen.