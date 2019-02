Duitsland pakt ex-agenten Syrië

Justitie in Duitsland heeft twee Syriërs laten oppakken wegens misdaden tegen de menselijkheid. De twee zouden die hebben gepleegd toen zij in dienst waren van de Syrische geheime dienst. Tegelijkertijd werd in Parijs een derde ex-agent van de Syrische dienst aangehouden.

De twee mannen, 56 en 42 jaar oud, werden dinsdag in Berlijn en in een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts gearresteerd, aldus justitie woensdag. De twee hadden Syrië in 2012 verlaten.

De oudste van de twee zou tussen april 2011 en september 2012 als hooggeplaatste medewerker bij de geheime dienst mee hebben gedaan aan martelingen en andere mishandelingen tegen leden van de oppositie. De ander zou geholpen hebben bij martelingen en bij de moord op twee mensen.

In welke hoedanigheid zij in Duitsland verbleven, is niet bekendgemaakt.