Duitsland overhandigt testresultaten Navalni aan OPCW

Duitsland heeft de testresultaten die moeten aantonen dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd, overhandigd aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Maar de Duitse regering ziet geen aanleiding om de uitslagen direct met Rusland te delen, zegt een regeringswoordvoerster.

Rusland is lid van de OPCW. Het land is eerder door de NAVO opgeroepen om „volledige openheid” te verschaffen aan de organisatie over zijn productie van novitsjok-gif. Voor Duitsland is het klip-en-klaar dat Navalni daarmee is vergiftigd. „We blijven de Russische zijde oproepen om informatie te verstrekken”, zegt de Duitse zegsvrouw.

Rusland houdt vol dat er geen bewijs is dat Navalni is vergiftigd. Woensdag moest de Duitse ambassadeur in Moskou verschijnen op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Geza Andreas von Geyr is duidelijk gemaakt dat Rusland de „ongegronde beschuldigingen” niet tolereert. In een verklaring zegt het ministerie dat Berlijn de situatie rond Navalni misbruikt om Rusland „in diskrediet te brengen”.