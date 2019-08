Duitse rechercheurs hebben een groot netwerk voor kinderporno uit de lucht gehaald. Het chatplatform had honderden gebruikers, die honderdduizenden bestanden met elkaar deelden. Dat deden ze op het dark web, het afgeschermde deel van internet.

Het platform stond op een server in Nederland. Daarom waren ook politie en Openbaar Ministerie in Nederland bij het onderzoek betrokken. Meerdere gebruikers zijn geïdentificeerd, maar het is niet bekend of er al mensen zijn opgepakt.