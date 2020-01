Duitsland nodigt strijdende partijen Libië uit voor top

Duitsland heeft de twee belangrijkste Libische leiders uitgenodigd voor een conferentie over het conflict in hun land. Daar worden volgens de Duitse regering ook vertegenwoordigers verwacht van de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Turkije, Italië en de Verenigde Naties.

Het is nog onduidelijk of de leiders van de twee strijdende partijen, premier Fayez al-Sarraj en krijgsheer Khalifa Haftar, zondag ook aanwezig zullen zijn in Berlijn. Zij woonden maandag wel een top in Moskou bij, al hebben ze elkaar naar verluidt niet persoonlijk getroffen. Haftar ging daar weg zonder zijn handtekening te zetten onder een wapenstilstand. Hij zou om bedenktijd hebben gevraagd.

De troepen van Haftar belegerden in Libië de afgelopen maanden hoofdstad Tripoli, waar de regering van Sarraj zetelt. Die wordt erkend door de internationale gemeenschap. De twee partijen waren al een tijdelijk staakt-het-vuren overeengekomen en gingen naar de Russische hoofdstad om die te verlengen. Sarraj zou wel hebben getekend.

In Libië heerst chaos sinds de val van dictator Muammar Kaddafi in 2011. Hij kwam om het leven tijdens een opstand tegen zijn regime.