Duitsland niet bij militaire acties Syrië

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sluit uit dat haar land meedoet aan militaire aanvallen op Syrië. Ze zei donderdag dat Duitsland er wel alles aan wil doen om duidelijk te maken dat het gebruik van chemische wapens onaanvaardbaar is.

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een vraaggesprek gezegd dat hij bewijzen heeft dat zijn Syrische ambtgenoot Bashar al-Assad achter een aanval zat met gif, afgelopen zaterdag in Syrië, maar Macron wil niet dat Frankrijk dingen doet die de toestand in het Midden-Oosten verder doen escaleren. Hij zei wel contact te hebben met de Amerikaanse president Trump over eventuele militaire acties.

Trump heeft donderdag zijn oorlogsretoriek over de vermoedelijke gifaanval afgezwakt. Of er zaterdagavond in Douma, een verwoeste en jarenlang belegerde voorstad van Damascus, chemische wapens zijn gebruikt en door wie, is nog steeds onduidelijk.

Assad heeft Douma inmiddels helemaal onder controle. Hij waarschuwde het Westen geen stappen te nemen die de regio nog verder destabiliseren. Zijn regering ontkent chemische wapens te hebben gebruikt. De ‘terroristen’ zouden dat zelf doen om westerse acties tegen Assad uit te lokken.