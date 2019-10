Duitsland neemt wet voor klimaatbescherming aan

Het Duitse parlement heeft woensdag een wet voor klimaatbescherming aangenomen. Dat maakt de minister van Natuurbescherming Svenja Schulze bekend op Twitter. De wet moet de CO2-uitstoot flink terugdringen.

„Dit is een mooie stap vooruit”, twittert Schulze. „Ik heb er lang voor gestreden en ben blij dat het eindelijk is aangenomen.”

„We hebben de wet zo opgesteld, dat klimaatbescherming ook uitvoerbaar is voor de mensen en dat iedereen weet welke kant we de komende jaren opgaan”, schrijft Schulze. „Klimaatbescherming is geen zaak van een paar mensen, maar van iedereen.”