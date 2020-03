Duitsland neemt tientallen Italiaanse coronapatiënten over

Duitse ziekenhuizen nemen zeker 47 patiënten met het coronavirus over van Italië. „We steunen onze Italiaanse vrienden. We kunnen dit alleen samen doen”, zei minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken in een korte verklaring.

Italië is zwaar getroffen door de pandemie. Het land heeft melding gemaakt van ruim 8200 sterfgevallen, het hoogste aantal ter wereld. In Duitsland zijn meer dan tweehonderd patiënten met het coronavirus overleden.

Eerder deze week arriveerde al een groep van zes Italiaanse patiënten in deelstaat Saksen. Ook worden de komende dagen naar verwachting nog eens tien Italiaanse patiënten opgevangen in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen.