Duitsland neemt deel migranten Alan Kurdi op

De regering-Merkel is bereid een aantal van de 64 migranten op te nemen die aan boord zijn van het Duitse reddingsschip Alan Kurdi, maar voelt zich niet verantwoordelijk voor het lot van allen. De minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, heeft vrijdag een beroep gedaan op andere EU-landen te helpen. „Het moet een gemeenschappelijke actie zijn”.

De Alan Kurdi, vorig jaar in de vaart genomen door de hulporganisatie Sea-Eye uit Regensburg, haalde de migranten woensdag op de Middellandse Zee voor de kust van Libië van een stuurloze rubberboot. De zoektocht naar een veilige haven in de buurt is tot dusver vergeefs geweest. Italië geeft geen toestemming aan te meren, Malta ook niet. Het schip is momenteel in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa en waarschuwt voor naderend slecht weer.

Rome heeft volgens Sea-Eye wel aangeboden twee kinderen en hun moeder die aan boord zijn in veiligheid te brengen, maar zij zouden dan zonder duidelijke reden gescheiden worden van de vader van het gezin. „Emotionele foltering”, aldus de woordvoerder.