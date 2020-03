Duitsland neemt coronapatiënten uit Italië en Frankrijk over

Verschillende Duitse deelstaten nemen coronapatiënten uit andere Europese landen over. De dichtstbevolkte Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen accepteert tien coronapatiënten uit Noord-Italië, zei premier Armin Laschet (CDU) dinsdag in een speciale zitting van het deelstaatparlement.

Vijf patiënten uit Oost-Frankrijk worden intussen behandeld in de universiteitskliniek in Homburg. Ze werden maandag binnengebracht nadat Saarland de naburige regio steun had toegezegd, zei regeringswoordvoerder Alexander Zeyer dinsdag in Saarbrücken.

Het oosten van Frankrijk kampt met tal van coronagevallen. Volgens de regionale gezondheidsautoriteit werden maandag 2348 mensen behandeld in ziekenhuizen, waaronder 526 op intensivecareafdelingen. Sinds de pandemie is begonnen, zijn er 335 mensen gestorven. Maandag werd bekend dat er drie dokters bij waren.

Ook de deelstaten Baden-Württemberg en Rijnland-Palts hebben aangeboden patiënten op te nemen, evenals Zwitserland en Luxemburg.