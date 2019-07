Duitsland moet IS-vrouw en kinderen terughalen

Duitsland moet een Duitse IS-vrouw met haar kinderen terughalen uit Syrië. Dat heeft een bestuursrechter in Berlijn bepaald in de zaak van drie kinderen en een moeder die in het kamp al-Haul verblijven.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde wel de drie kinderen van 8, 7 en bijna 2 jaar repatriëren, maar niet de uit Nedersaksen afkomstige moeder. De Duitse regering ziet geradicaliseerde IS-vrouwen als een gevaar voor de veiligheid in het land.

De rechter bepaalde echter dat de kinderen en de moeder aanspraak kunnen maken op overheidsbescherming zoals vastgelegd in de Duitse grondwet. De rechter liet meespelen dat zelfstandige terugkeer van de kinderen volgens verklaringen van Koerdische tolken niet mogelijk is. Het ministerie moet nu de identiteit van de kinderen vaststellen en daarna hun terugreis samen met hun moeder mogelijk maken.