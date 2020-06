In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 503 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. In totaal zijn nu 190.862 infecties vastgesteld in het land.

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen is 34 gevallen lager dan een dag eerder, toen werden er 537 infecties geregistreerd.

Het dodental als gevolg van het longvirus steeg in het afgelopen etmaal volgens het RKI tot 8895. Dat is een toename van tien sterfgevallen.