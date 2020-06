Duitsland meldt 22 nieuwe coronadoden

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 22 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. 8668 mensen zijn tot dusver in in het land overleden aan het virus.

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg in Duitsland tot 183.979, een toename van 301 gevallen. Dat zijn er ruim honderd minder dan zaterdag.

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg in een etmaal van 0,68 naar 0,87. Dat betekent dat tien besmette mensen gemiddeld bijna negen anderen infecteren met het virus. Dat ligt nog onder het streefaantal van één besmetting per persoon.