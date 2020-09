Duitsland: meer dan 1900 nieuwe coronabesmettingen binnen etmaal

In Duitsland is het nieuwe coronavirus in de laatste 24 uur bij 1901 personen vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee is sprake van een flinke toename ten opzichte van de ongeveer 1400 nieuwe besmettingen die dinsdag werden gemeld.

Met de toename van ongeveer 500 nieuwe besmettingen wordt ook de lijn vanaf maandag doorgetrokken. Toen werden er 927 nieuwe besmettingen in het laatste etmaal gemeld.

Het dodental in Duitsland als gevolg van het longvirus is opgelopen met zes. Daarmee zijn er in totaal 9368 personen in de Bondsrepubliek overleden aan de gevolgen van Covid-19.