Duitsland mag Tunesiër niet uitzetten

Duitsland mag een Tunesiër die mogelijk betrokken was bij een bloedige aanslag in zijn geboorteland niet uitzetten naar Tunesië. Een rechtbank in Frankfurt stak daar een stokje voor omdat er geen garanties zijn dat hij in Tunesië niet de doodstraf krijgt.

Het gaat om een man die in februari werd gearresteerd omdat hij een aanslag in Duitsland zou voorbereiden. Hij werd ook gezocht door justitie in Tunesië omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op het Bardo Museum in Tunis, waardoor 21 toeristen om het leven kwamen. Duitsland wilde hem daarom naar Tunesië sturen.

De rechtbank bepaalde in april dat Tunesië eerst garanties moest geven dat de man de doodstraf niet zal krijgen. Omdat in een notitie van de Tunesische regering geen waterdichte garantie staat, wordt niet aan die eis voldaan.