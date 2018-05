Duitsland mag terreurverdachte uitleveren

Duitsland mag een Tunesiër uitleveren die mogelijk was betrokken bij een bloedige aanslag op toeristen in zijn thuisland. Het Duitse grondwettelijk hof in Karlsruhe oordeelde dat Haikel S. kan worden teruggestuurd naar zijn thuisland. Hij hoeft daar volgens het hof niet te vrezen voor de doodstraf.

Duitsland probeert al langer om S. terug te sturen naar Tunesië, maar hij verzet zich tegen zijn uitlevering. De Duitse autoriteiten verdenken hem van het voorbereiden van een aanslag. Ook Tunesië beschouwt S. als een terreurverdachte. Hij wordt daar onder meer verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het Bardo Museum in Tunis in maart 2015.

De Duitse politie arresteerde S. in februari 2017. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière sprak later de verwachting uit dat de terreurverdachte snel zou worden uitgeleverd. Ondanks de uitspraak van het hof in Karlsruhe is overigens nog steeds onduidelijk wanneer S. wordt teruggestuurd. Zijn advocate kondigde aan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.