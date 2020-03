Duitsland maakt 156 miljard vrij voor noodplan corona

Duitsland trekt 156 miljard euro uit voor een pakket maatregelen voor het bestrijden van de coronacrisis. Alle partijen in de Bondsdag steunden woensdag een voorstel daarover.

Om dat geld te kunnen vrijmaken moet een artikel voor noodgevallen worden aangesproken in de wet die een rem zet op de overheidsbegroting. De Bondsraad met vertegenwoordigers van de deelstaten had eerder al ingestemd met het voorstel.

„Voor ons liggen zware weken. We kunnen die overwinnen als we solidair zijn”, sprak vicebondskanselier en minister van Financiën Olaf Scholz tijdens het korte debat. Bondskanselier Angela Merkel was daar niet bij omdat ze thuis in quarantaine zit.