Duitsland levert toch marineschepen aan Ryad

De net aangetreden Duitse regering heeft de levering goedgekeurd van acht patrouilleschepen aan Saudi-Arabië. Dat besluit is opmerkelijk omdat in het coalitieakkoord staat dat er niets wordt geleverd aan landen die direct meedoen aan het conflict in Jemen.

De regering beroept zich echter op een clausule waarin staat dat leveringen waar vooraf al toestemming voor was gegeven, kunnen doorgaan. De schepen worden gebouwd bij een werf in Wolgast (Voorpommeren) en er zijn driehonderd arbeidsplaatsen mee gemoeid.

Saudi-Arabië leidt een coalitie van landen die sinds 2015 probeert Houthi-rebellen te verjagen uit Jemen.