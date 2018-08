Duitsland laat hakenkruis in computerspel toe

Computerspelletjes komen voortaan in Duitsland ook door de leeftijdskeuring als ze hakenkruizen of SS-tekens bevatten. De organisatie die de inhoud van games controleert (USK), heeft verklaard dat ze anticonstitutionele symbolen anders gaat beoordelen.

Net als in films mogen verboden propagandamiddelen worden getoond als dat in het belang is van „de kunst of de wetenschap” en het „de weergave van gebeurtenissen uit de actualiteit of de geschiedenis” dient. De USK gaat videospellen tevens keuren op „sociale geschiktheid.”

Die uitzonderingsregel in het wetboek van strafrecht staat ongrondwettelijke symbolen onder voorwaarden toe. Welke games daaronder zullen vallen, wordt per geval bekeken. Tot dusver werd de clausule niet gebruikt. Hakenkruizen, runentekens en aanverwante kenmerken waren in videospelletjes streng verboden. Grondwettelijk blijft dat ook zo, maar binnenkort mag evenals in bioscoopfilms of tv-uitzendingen van de regel worden afgeweken.

De bekende Wolfenstein-serie, waarin het nationaalsocialisme en de Tweede Wereldoorlog een centrale rol spelen, was in Duitsland alleen in een gecensureerde versie –met fantasiesymbool in plaats van swastika– op de markt.