Duitsland krijgt Heimat-minister

Als de derde grote coalitie van CDU/CSU en SPD onder Angela Merkel van de grond komt, neemt de Beierse christendemocraat Horst Seehofer volgens Duitse media het ministerie van Binnenlandse Zaken over. Het gaat dan verder als ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Heimat. Wat de post Heimat precies betekent, is echter nog een raadsel.

In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is al een ministerie van Heimat. Dat is belast met een aantal taken die zijn overgenomen van andere ministeries, zoals ruimtelijke ordening en gelijke behandeling. In Seehofers Beieren is er het ministerie van Financiën, Ontwikkeling en Heimat. In Duitse (sociale) media worden veel grappen over klederdracht en andere Beierse folklore gemaakt, bij het gissen naar de vraag wat Heimat straks op Seehofers ministerie gaat inhouden. Een regeringswoordvoerder stond woensdag met een mond vol tanden toen hem naar de ministerspost Heimat werd gevraagd.

Heimat verwijst naar een gebied en cultuur of naar en een vertrouwde groep mensen waar een emotionele band mee bestaat. Het is een romantisch en chauvinistisch begrip dat vrijwel nooit uit het Duits vertaald wordt.