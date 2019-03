Duitsland kreeg 5000 tips over oorlogsmisdaden

De Duitse immigratiedienst heeft de afgelopen vijf jaar in totaal ruim 5000 aanwijzingen voor mogelijke oorlogsmisdaden in landen als Syrië, Irak en Afghanistan doorgegeven aan de federale recherche. Het gaat onder meer om vermoedens van terrorisme, marteling of lidmaatschap van milities.

Ondanks de ernst van die feiten zijn in dezelfde periode slechts 129 onderzoeken geopend. Dat blijkt uit antwoorden van de Duitse regering op vragen uit het parlement.

Voor politie en justitie zijn de aanwijzingen vaak moeilijk te onderzoeken, omdat misdaden in het buitenland zijn begaan. Ook de meeste betrokkenen waar de meldingen over gaan, bevinden zich vermoedelijk in het buitenland. Dat maakt vervolging erg lastig. In enkele gevallen herkenden asielzoekers folteraars uit hun land van herkomst in Duitsland, waar ook zij asiel hadden aangevraagd.

Meldingen zouden vaak te weinig concrete aanknopingspunten bevatten om een onderzoek te openen. Ook zitten er weleens valse beschuldigingen tussen.