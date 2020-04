Duitsland kiest voor PEPP-PT-corona-app

Duitsland gaat een corona-app gebruiken op basis van de PEPP-PT-technologie om contacten van besmette personen in kaart te brengen. Dat meldden Duitse media op basis van uitspraken van een partijgenoot van minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU).

Het Duitse ministerie had de keuze uit drie mogelijke apps. „Wij zijn met de corona-app op de goede weg”, verklaarde CDU-specialist Tankred Schipanski in het Duitse Handelsblatt.

PEPP-PT houdt bij of je bij een andere gebruiker in de buurt bent geweest. Het programma is gemaakt onder leiding van Bart Preneel, hoogleraar cryptografie (versleuteling) aan de universiteit van Leuven.

Nederland heeft in de zoektocht naar een geschikte app inmiddels zeven initiatieven afgekeurd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laat onderzoeken of hij een speciale app kan laten ontwikkelen.