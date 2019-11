Duitsland investeert miljard euro in India

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag gezegd dat haar land de komende vijf jaar een miljard euro steekt in groene mobiliteitsprojecten in Indiase steden. Het plan maakt onderdeel uit van een nieuw samenwerkingsverband tussen beide landen.

Merkel is samen met leden van het Duitse kabinet en een handelsdelegatie in India. Ze spreekt met de Indiase minister-president Narendra Modi over handel, investeringen, regionale veiligheid en klimaatverandering. Duitsland is India’s belangrijkste handelspartner in Europa en meer dan 1700 Duitse bedrijven zijn actief in het land.

Met het miljard worden diverse milieuvriendelijke projecten opgestart zoals de introductie van elektrische stadsbussen die op diesel rijdende exemplaren vervangen in stadscentra.