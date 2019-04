Duitsland introduceert legerrabbijn

Het Duitse leger wordt uitgebreid met rabbijnen voor de geestelijke verzorging van joodse soldaten. De Bondsrepubliek zal daarvoor een officiële overeenkomst sluiten met het centraal joods raadscollege. Dat heeft minister van Defensie Ursula von der Leyen dinsdag bekendgemaakt.

„Overal in Duitsland bloeit weer joods leven”, zei de CDU-politica. Het vervult haar met dankbaarheid dat vrouwen en mannen met een joodse geloofsovertuiging dienen in de ‘Bundeswehr’. „Dat laat ook zien waarvoor ons leger staat.” Het joods raadscollege overlegt woensdag met deskundigen uit het militair apparaat en de politiek over aanstelling van legerrabbijnen. Von der Leyen zal de driedaagse conferentie openen met een toespraak.

Josef Schuster, voorzitter van het joods raadscollege, lanceerde het plan voor een legerrabbijn. Hij stelde in de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog tijd wordt joodse geestelijk verzorgers te introduceren in de krijgsmacht om daarmee in te haken op een oude traditie. Het Duits leger telt ongeveer driehonderd joodse gelovigen.