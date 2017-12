Duitsland in 2017 overspoeld door cocaïne

In Duitsland was 2017 het jaar van de cocaïne. Nooit eerder namen politie en douane zoveel in beslag. In totaal werd bijna 7000 kilo gevonden, verstopt in onder meer sporttassen en meubels of tussen de bananen en - zwartgemaakt - in een lading houtskool. De federale recherche (BKA) bevestigde woensdag op de Norddeutschen Rundfunk (NDR) dat in vergelijking met 2016 nu drie keer zoveel de markt niet heeft gehaald.

De Zuid-Amerikaanse cocaïneproducenten en internationale smokkelbendes overspoelden Europa dit jaar met drugs, vaak van hoge kwaliteit. „Het lijkt erop dat de daders als motto hadden: aanbod creëert vraag”, zei Christian Hoppe van de BKA-dienst drugsbestrijding. Hij verwacht dat de consumptie in Duitsland zal stijgen.

De chef van de douane Hamburg, René Matschke, is dat met hem eens. Door de enorme toevloed van coke is de prijs gezakt tot rond de 50 euro per gram. Het is daarmee niet langer iets voor „jetsetneuzen”. Matschkes dienst deed de grootste vangsten in Hamburg en Bremerhaven. „Grote hoeveelheden komen nu eenmaal per container”.