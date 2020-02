Duitsland herdenkt bombardement Dresden in WO II

Duitsland herdenkt het vernietigende bombardement tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog op de stad Dresden 75 jaar geleden. Door het bombardement door de Britse en Amerikaanse luchtmacht in februari 1945 kwamen naar schatting 25.000 mensen om het leven.

De herdenking begon donderdag met een kranslegging op de Heidebegraafplaats in het noorden van de stad. Hier liggen veel van de slachtoffers van het bombardement begraven. President Frank-Walter Steinmeier zal een toespraak houden in het cultuurpaleis in Dresden. Hij zal de slachtoffers herdenken maar ook de verantwoordelijkheid van Duitsland voor de oorlog memoreren. Later zullen naar verwachting duizenden inwoners een menselijke ketting van vrede en tolerantie vormen.

De eerste bommen vielen op 13 februari 1945 even na 22.00 uur. Het bombardement eindigde op 15 februari. De Britten en Amerikanen lieten de stad die bekend stond als het Florence aan de Elbe volledig in puin achter. Door de explosies ontstond een vuurstorm die duizenden slachtoffers maakte.

Het bombardement van Dresden was er een van vele tijdens de oorlog maar is tot symbool uitgegroeid van de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.