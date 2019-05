Duitsland geeft stenen kruis terug aan Namibië

Het Duits Historisch Museum in Berlijn gaat een stenen kruis uit de 15e eeuw teruggeven aan Namibië. Het monument was weggehaald van Cape Cross in de 19e eeuw toen Duitsland het Afrikaanse land koloniseerde.

Namibië had in 2017 om teruggave van het kruis gevraagd. Het monument is sinds 1953 in bezit van het museum voor Duitse geschiedenis dat na de Duitse hereniging in 1990 opging in het Duits Historische Museum.

De 1,1 ton zware zuil uit kalksteen werd in 1486 door de Portugese ontdekkingsreiziger Diogo Cão als markeerpunt aan de kust opgericht. Het Duitse keizerrijk koloniseerde Namibië in 1884 en nam het kruis negen jaar later mee naar Duitsland.

De Duitse minister van Cultuur Monika Grütters noemde de teruggave een duidelijk signaal dat het land in het reine wil komen met zijn koloniale verleden.