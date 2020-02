Duitsland gaat meer controles uitvoeren aan de grens wegens virus

Duitsland neemt meer maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een speciale taskforce heeft besloten tot extra gezondheidscontroles voor reizigers uit het buitenland.

Reizigers uit zwaar getroffen landen als Zuid-Korea, Japan, Italië en Iran moeten nu ook informatie geven over hun gezondheid. Reizigers uit China moesten dat eerder al. Ook komen er meer controles aan de grens en op het spoor. Spoorbedrijven moeten melding gaan maken van reizigers met verdachte symptomen.

Duitsland worstelt met de uitbraak van het coronavirus, waarmee tientallen inwoners zijn besmet. Komende week wordt vanwege de uitbraak de enorme reisbeurs ITB geannuleerd, waar 160.000 bezoekers en exposanten uit 180 landen werden verwacht.

De organisatoren van ITB zouden in ruim een halve eeuw „nooit een vergelijkbare situatie” hebben meegemaakt. Ze zeggen dat het niet meer haalbaar was om te voldoen aan alle eisen. Zo moesten alle deelnemers aantonen dat ze geen contact hadden gehad met mensen uit risicogebieden.

Het virus heeft de kop opgestoken in meerdere deelstaten. Het aantal besmettingen in de regio Heinsberg, bij de grens met Nederland, steeg vrijdag naar 35. De meeste besmette mensen hoeven daar niet naar het ziekenhuis en kunnen thuis in quarantaine. Wel wordt een echtpaar behandeld in het ziekenhuis in Düsseldorf.