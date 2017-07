Duitsland gaat harder optreden tegen Turkije

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, heeft donderdag duidelijk gemaakt dat de tijd van de zachte aanpak van Turkije voorbij is. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu, reageerde laconiek op de uitlatingen. „Gabriel is nog steeds mijn vriend.”

Gabriel kondigde donderdag aan dat de regering zich niet meer beperkt tot het uiten van bezorgdheid over mensenrechtenschendingen in Turkije. Het reisadvies voor Turkije wordt aangescherpt en de exportverzekering die de overheid geeft voor de uitvoer van producten naar of investeringen in Turkije wordt heroverwogen, aldus Gabriel.

Hij waarschuwde Duitse bedrijven uitdrukkelijk tegen investeringen in Turkije, omdat daar geen rechtszekerheid meer is. „Eerlijke gerespecteerde ondernemingen worden er als terroristisch afgeschilderd.”

Dat overkwam ook de Duitse mensenrechtenactivist wiens arrestatie 5 juli in Istanbul tot de huidige spanning leidde. Activist Peter Steudtner is samen met anderen gearresteerd wegens „steun aan een gewapende terroristische organisatie.” Gabriel noemde dat onzinnig. Beschuldigingen van het propaganderen van terrorisme worden als voorwendsel gebruikt om kritische stemmen in Turkije tot zwijgen te brengen, zei Gabriel. De minister was van zijn vakantie aan de Noordzee terug naar Berlijn gekomen, omdat de spanningen tussen Duitsland en Turkije naar een nieuw hoogtepunt oplopen.

De sociaaldemocraat Gabriel heeft voor hij donderdag de pers te woord stond, het Turkijebeleid afgestemd met de christendemocratische bondskanselier Angela Merkel en de voorzitter van de sociaaldemocratische SDP, Martin Schulz.

De Groenen eisten dat het Europees-Turkse vluchtelingenakkoord wordt opgezegd „omdat de Turkse president Erdogan ons daarmee afperst.”

Tijdens een bezoek aan het noorden van Cyprus zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu, donderdag nog altijd op goede voet te staan met zijn Duitse collega Gabriel. „Ik noem hem nog steeds mijn vriend. Je kunt niet over alles dezelfde mening hebben, maar wat telt is dat je erover kunt praten.”

Çavusoglu vertelde dat hun contact ook in moeilijke tijden niet is verbroken. „We bellen elkaar wanneer we dat willen. Bovendien communiceren we via sms, dus met korte berichtjes als er een onderwerp ligt. Hij schrijft mij en ik schrijf hem.”

Behalve deze verzoenende toon aan te slaan, had de Turkse minister echter ook kritiek op Gabriels uitspraken. „Duitsland moet weten dat dreigementen en chantage in Turkije geen gehoor zullen vinden.”