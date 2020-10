Duitsland: ‘EU-sancties tegen Rusland om Navalni onontkoombaar’

De Europese Unie kan volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas niets anders dan sancties tegen Rusland afkondigen om de vergiftiging van de Russische corruptiebestrijder en oppositiepoliticus Aleksej Navalni. Het is volgens Maas onontkoombaar. Berlijn en Parijs hebben van het Kremlin om opheldering gevraagd, maar krijgen dat in hun ogen niet.

Navalni zou met een uitzonderlijk zenuwgif zijn vergiftigd dat ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Hij raakte medio augustus in een vliegtuig boven Siberië in coma, maar is later in een ziekenhuis in Berlijn weer bijgekomen. Het Kremlin stelt dat er geen overtuigend bewijs is geleverd dat Navalni met het specifieke middel, novitsjok, is vergiftigd en weerspreekt elke betrokkenheid.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde zaterdag dat de Duitse autoriteiten hebben geweigerd om Russische diplomaten toe te staan Navalni te bezoeken. In de verklaring spreekt Moskou van „campagne voeren om Rusland te demoniseren”.

Duitsland is momenteel voorzitter van de EU. De volgende Europese top staat op 15 en 16 oktober op de agenda. Maas leek desgevraagd niet enthousiast over het idee het gaspijpleidingproject Nord Stream 2 bij de sancties te betrekken. Daar zijn volgens Maas meer dan honderd Europese bedrijven bij betrokken en dat zou betekenen dat er veel mensen worden getroffen door het stopzetten van de bouw.

De pijpleiding moet Russisch aardgas naar West-Europa gaan brengen. Bij de aanleg zijn onder meer de Duitse ondernemingen Uniper en BASF, de Franse firma Engie en Shell ingeschakeld.