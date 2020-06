Duitsland dreigt met actie tegen VS om sancties Nord Stream

Wanneer de Amerikaanse president Donald Trump zijn voorgenomen sancties doorzet tegen de aanleg van de gaspijplijn Nord Stream 2, dan zal Duitsland terugslaan. Dat melden bronnen rond de regering van bondskanselier Angela Merkel.

Duitsland wil, mocht Trump zijn dreiging niet intrekken, via een „gecoördineerde actie van de Europese Unie” de Amerikaanse president op andere gedachten brengen. Wat die tegenmaatregelen zouden behelzen is niet bekend geworden.

Trump tekende vorig jaar wetgeving waarmee de VS strenge economische sancties opleggen aan ondernemingen die zijn betrokken bij de aanleg. Washington is tegen de pijpleiding waarmee gas vanuit Rusland naar Europa kan worden getransporteerd, omdat Rusland daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Het is voor het eerst dat de VS dreigen met sancties tegen een dergelijk project.

Volgens Rusland zijn de Amerikaanse sancties oneerlijk en druisen ze in tegen internationale wetgeving. Nord Stream 2 loopt vanuit Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Door de sancties liep het project al de nodige vertraging op. Het project zou in de tweede helft van dit jaar voltooid moeten zijn. Het Kremlin beloofde vorige maand dat ondanks de dreiging van sancties door de VS de aanleg doorgaat en gereedkomt.