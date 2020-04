Duitsland denkt aan versoepelen maatregelen na Pasen

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn denkt dat een voorzichtige vermindering van de noodmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus mogelijk is na Pasen. Duitsland heeft de afgelopen dagen kleine successen geboekt in het tegengaan van verdere verspreiding van het virus.

„Als de huidige ontwikkeling van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen aanhoudt, dan gaan wij met de premiers van de deelstaten overleggen over een stapsgewijze terugkeer naar de normale situatie”, aldus Spahn. Het is volgens de minister daarvoor wel van belang dat alle Duitsers zich tijdens de paasvakantie in dat land aan de maatregelen houden.

Donderdagmiddag houdt Spahn samen met de minister van Familiezaken Franziska Giffey en de directeur van het Robert Kocht Institut (RKI) een persconferentie over de stand van zaken in Duitsland rond het coronavirus.

In Duitsland zijn zeker 2100 mensen overleden door het longvirus en 108.000 mensen besmet, volgens het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Persbureau dpa publiceert aan het einde van de dag altijd een eigen telling op basis van gegevens van de deelstaten. Die cijfers liggen vaak hoger dan die van het RKI.