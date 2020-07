Duitsland: ‘coronamedicijn remdesivir voldoende op voorraad’

Duitsland heeft voorlopig genoeg voorraden van het medicijn remdesivir, naar verwachting het eerste middel dat in Europa wordt goedgekeurd voor de behandeling van Covid-19. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid zegt dat het op de Amerikaanse farmaceut Gilead rekent voor toekomstige leveranties. Dinsdag meldde de Britse krant The Guardian dat de Verenigde Staten vrijwel de hele voorraad voor de komende drie maanden hebben opgekocht, waardoor andere landen het middel voorlopig niet meer kunnen krijgen.

„De bondsregering heeft vroegtijdig remdesivir ingekocht voor de behandeling van coronapatiënten. Momenteel zijn er nog steeds voldoende voorraden”, liet het Duitse ministerie van Volksgezondheid weten in een verklaring.

Daarin stond ook dat leverancier Gilead verplicht is om in de toekomst voldoende hoeveelheden te leveren als de Europese Commissie het middel voorwaardelijk goedkeurt. Die goedkeuring wordt deze week verwacht. „Wij verwachten dat Gilead zijn verplichtingen nakomt”, aldus het ministerie.

Maandag maakte het ministerie van Volksgezondheid van de Verenigde Staten bekend dat het land grote hoeveelheden remdesivir heeft ingekocht. „President Trump heeft een prachtige deal gesloten om er zeker van te zijn dat Amerikanen toegang hebben tot het eerste goedgekeurde medicijn tegen Covid-19”, aldus minister van Volksgezondheid Alex Azar.

De Trump-regering heeft 500.000 dosissen van het middel ingekocht. Dat is de gehele productie van de maand juli en 90 procent van de productie van augustus en september.

Volgens The Guardian heeft de solistische inkoopactie van de VS voor bezorgdheid onder experts gezorgd. Zij zijn bang dat er niets overblijft voor andere landen en dat de VS ook alle vaccins zullen opkopen als die eenmaal ontwikkeld zijn.