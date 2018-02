Duitsland compenseert 25.000 Algerijnse Joden

Duitsland wil voor het eerst een grote groep Holocaust-overlevenden uit Algerije compenseren. Het gaat naar schatting om 25.000 Algerijnse Joden, van wie de meesten in Frankrijk wonen.

Ongeveer 3900 van de getroffenen wonen in Israël. De Algerijnse Joden zouden een eenmalige betaling van 2556 euro krijgen.

Dat is het resultaat van onderhandelingen van de zogeheten Claims Conferentie met de Duitse overheid. De conferentie, die werd opgericht in 1951, is de overkoepelende organisatie van Joodse organisaties, die campagne voert voor herstelbetalingen voor de overlevenden van de Holocaust of hun erfgenamen.

Compensatie krijgen joden die tussen juli 1940 en november 1942 in Algerije woonden en volgens de verklaring leden onder de nazi-vervolging. „Dit is een langverwachte erkenning voor een grote groep joden in Algerije, die leed onder anti-Joodse maatregelen van de nazi-bondgenoten zoals het Vichy-regime”, aldus Greg Schneider, vicevoorzitter van de Claims Conferentie.

Deze groep had onder andere te kampen met beperkingen op het gebied van onderwijs, politiek leven en werk. Ze werden beroofd van het Franse staatsburgerschap en „geïsoleerd omdat ze Joden waren”.