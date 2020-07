Duitsland bezorgd over stijging aantal coronabesmettingen

De Duitse regering maakt zich zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in het land. Dat zei de stafchef van bondskanselier Angela Merkel. Helge Braun roept alle Duitsers nogmaals op voldoende afstand van elkaar te houden, vaak handen te wassen en mondkapjes te dragen waar dat nodig is.

„We moeten terug naar een situatie met dagelijks veel minder dan 500 nieuwe besmettingen”, aldus de stafchef. Volgens Braun moet Duitsland er nu alles aan doen om meer besmettingen te voorkomen, zodat de crisis in de herfst en winter beter beheersbaar wordt. „Het lijkt erop dat het in de zomer eenvoudiger is om besmettingen te voorkomen dan in de winter.”

De naaste medewerker van Merkel noemt mensen die terugkeren van vakantie een „groot risico voor verspreiding van het virus”. Mensen die terugkomen uit gebieden met veel besmettingen moeten verplicht veertien dagen in quarantaine. Dat kan alleen vroegtijdig worden opgeheven op het moment dat iemand vrijwillig een coronatest laat afnemen en de uitslag negatief is.