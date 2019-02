Duitsland belooft NAVO hoger defensiebudget

In de twist met de Verenigde Staten over de uitgaven voor defensie heeft Duitsland nieuwe toezeggingen gedaan, hoewel de belastingopbrengsten momenteel tegenvallen. De regering-Merkel heeft volgens informatie van persbureau DPA en de magazinesite „Spiegel Online” de NAVO dinsdag in Brussel een strategisch beleidsplan voorgelegd.

In het document staat dat het budget voor investeringen in het leger en zijn uitrusting niet zal blijven bij 1,5 procent van het bruto binnenlands product. Dat is overeengekomen voor de periode tot 2024, daarna gaat het verder omhoog. De NAVO eist, vooral bij monde van de Amerikaanse president Donald Trump, dat de defensiebegroting van de aangesloten landen 2 procent van het bbp bedraagt. Veel leden, waaronder Nederland, komen daar lang niet aan.