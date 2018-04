Duitsland behandelt uitlevering Puigdemont

Het Openbaar Ministerie in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft de autoriteiten gevraagd de Catalaanse separatist Carles Puigdemont uit te leveren aan Spanje. Spanje heeft afgelopen maand een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Het is een formele stap in de uitleveringsprocedure. De hoogste rechter van de deelstaat moet bepalen of dat kan gebeuren. Volgens het OM in Sleeswijk moet het Spaanse verzoek worden ingewilligd, omdat de strafbare feiten die Madrid tegen de Catalaanse ex-premier aanvoert, ook in de Duitse wet voorkomen, zij het niet in precies dezelfde bewoordingen. Puigdemont zou gevangen moeten blijven zitten tijdens de procedure, omdat er volgens het OM vluchtgevaar bestaat.

De regering van Puigdemont deed in oktober een chaotische en onwettige poging de regio Catalonië van Spanje af te scheiden. Het veroorzaakte een politieke impasse en berokkende de regio grote economische schade. Zo werd bijvoorbeeld 31,4 miljard euro van bankrekeningen in Catalonië gehaald en elders onderbracht tussen 1 oktober en eind december.

Puigdemont wordt sinds oktober gezocht wegens rebellie, opruiing en geknoei met overheidsgeld. Hij is eind oktober uitgeweken naar België. Daar strandde het Spaanse uitleveringsverzoek in juridisch getouwtrek. Vorige week is hij op reis van Finland naar België aangehouden in de Noord-Duitse deelstaat.

In België liep eind vorig jaar de uitlevering van Puigdemont aan Spanje vast omdat de zwaarste aanklacht, rebellie of muiterij, volgens de rechter geen evenknie in Belgisch recht heeft. Puigdemont zou dan alleen op basis van opruiing en gesjoemel met overheidsgeld kunnen worden uitgeleverd.