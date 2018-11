Duitsland: 147 vrouwen vermoord door partner

In 2017 zijn in Duitsland 147 vrouwen door hun partner of ex-vriend om het leven gebracht. In totaal waren vorig jaar 140.000 mensen het slachtoffer van huiselijk geweld.

Gemiddeld probeert een man in Duitsland elke dag een partner of ex-partner te doden, zei de minister van Vrouwenzaken Franziska Giffey dinsdag in Berlijn bij de presentatie van cijfers van de federale politiedienst Bundeskriminalamt over huiselijk geweld. Het huiselijk geweld stijgt sinds 2013.

Er zijn jaarlijks duizenden gevallen van verkrachting, mishandeling en stalking. „Voor veel vrouwen is hun eigen huis een gevaarlijke plek”, aldus de SPD-politica. Bij zo’n 80 procent van het huiselijk geweld is een vrouw het slachtoffer.

Twee derde van de verdachten heeft de Duitse nationaliteit. Daarnaast komt huiselijk geweld relatief veel voor bij Turken en Polen.

Giffey zet zich in voor de uitbreiding van de opvang van mishandelde vrouwen. Op dit moment kunnen de 350 opvanghuizen en 600 gespecialiseerde adviescentra jaarlijks 30.000 vrouwen opvangen.