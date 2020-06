Duitsers zijn weer welkom op Mallorca

Duitse toeristen zijn vanaf maandag weer welkom op Mallorca en de andere eilanden van de Spaanse Balearen in de Middellandse Zee. Om precies te zijn 10.900 Duitsers mogen er van de lokale autoriteiten op bezoek komen.

Het gaat om een proef en er zijn voorwaarden aan het verblijf verbonden. De toeristen hoeven niet, zoals elders in Spanje, bij aankomst in quarantaine maar moeten wel minstens vijf dagen blijven. De autoriteiten willen weten of de veiligheidsvoorzieningen op bijvoorbeeld de luchthavens en in hotels werken.

De eilandengroep heeft Duitsland uitgekozen omdat daar de meeste toeristen vandaan komen die de eilanden bezoeken.